Thursday’s Middle Georgia high school scoreboard

Thursday’s Girls Basketball
Skipstone 48, CFCA 35
CFCA
6
19
6
4
—
35
Skipstone
7
15
11
15
—
48
CFCA: Clements 16, Duncan 9, Sarazine 6, NeSmith 2, Oni 2.
Skipstone: Moody 23, Mason 7, Freeman 6, E. Cowan 6, L. Cowan 6.
3-pointers: CFCA 5 (Clements 4, Duncan 1); Skipstone 2 (L. Cowan 2)
Records: CFCA 13-6.
Thursday’s Girls Tennis
Tattnall Square 5, Wilkinson County 0
Singles: Kenzie Dingmore d. Karen Combs 8-1; Kristen Johnson d. Ashlyn Kump 8-1; Ashleigh Morton d. Gabby Kersey 8-4.
Doubles: Allysa Epps/Mary Olliff d. Sarah Yancey/Lindsey Rickenson 8-0; Courtney Ball/Chloe Kahley d. Hannah Curry/Darlene Sinyard 8-2.
Next: GMC at Tattnall Square, 4:30 p.m., Monday.
GHSA Swimming Championships
Thursday-Saturday
At Georgia Tech Aquatic Center
Pool Length: 25 Yards
Middle Georgia Qualifiers
Class 6A-7A
Houston County: Girls 200 free relay, Helen Ho (50 free).
Northside: Cade Cox (100 butterfly, 100 breaststroke).
Class 1A-5A
ACE: Jared Taylor (200 individual medley, 100 butterfly).
FPD: Boys 200 free relay, Girls 200 free relay, Vivianna Chang (100 free, 100 back).
Mount de Sales: Sean McMahon (100 back).
Veterans: Girls 200 medley relay.
Warner Robins: Alivia Page (50 free, 100 back).
GHSA Wrestling Sectionals
Middle Georgia Qualifiers
Class 6A
Friday-Saturday
At Alexander
Houston County: Jimarius Stephens (106), Tra Gray (113), Dylan Tabor (132), Reed Vincent (138), Bernell Thomas (145), Zachary Cheek (152), Michael Cole (160), Edmundo Develierez (195), Dmonte Harris (220), Jeremy Jenkins (285).
Northside: Joshua Scott (106), Dashawn Farber (132), Alan Howard (170), Maulik Winfield 9182), Jakari Jones (195), Galen Rush (220).
Class 5A
Friday-Saturday
At Veterans
Jones County: Colton Blount (132), Nick Nelson (138), Trey Bonner (285).
Veterans: Julian Farber (106), Brice Linde (113), Francis Morrisey (120), Soloman Mitchell (126), Michael Mort (132), Connor Ware (138), Kevin Reynolds (145), Colt Schneller (152), Jacob Pierce (160), Bobby Lawson (170), Kori Walker (182), Jermall Lucas (220).
Warner Robins: Izaiah Washington (138), Mark Fortney (145), Gabriel Floyd (152), Aaron Tribble (160), Ja’Ven Gooch (182), Jacob Maddox (195), Sam Bish (220), Chris Georgia (285).
Class 4A
Friday-Saturday
At Jefferson
Baldwin: Keeylone Sanford (120), Christopher Green (126), Jalen Rozier (132), Tavaress Smith (138), Tyler Wacenske (145), Makel Anderson (152), Duance Daniels (160), Jamarcus Whipple (170), Darryl Williams (182), Zekiel Lilly (195), Xavier Washington (220).
Howard: Demonta Troutman (106), Ameer Billingslea (113), Austin Britt (126), Nathan Campbell (132), Mathew Wheeler (138), Jordan Glover (160), Chima Ndubuisi (170), Naaman Anthony (182), Griffen Schmidt (195), Austin Fuller (220), Gabriel Howard (285).
Mary Persons: Cody Sickman (120), Keller Smith (126), Hunter Bass (132), Stanley Lowe (138), Bryson Young (145), James Shannon (152).
Perry: Kyle Carroll (106), Jordan Karchella (113), Tristan Thiel (120), Ethan Barker (126), William Ford (145), Payton Moss (152), Jordan Thompkins (160), Jonathan Birdsong (170), Caleb Battles (182), Zeke Tayler (195), Jordan Williams (220), Carl Whitehead (285).
Upson-Lee: Dillon Kirschmann (132), Scott Kirschmann (138), Maxwell Duncan (152), Kannon Hicks (160), Keyontae Robinson (170), Christopher Garrett (182), Demarquez Carter (195), Lazavier Moore (220).
West Laurens: Vincent Mariella (106), Lucas Miller (113), Logan McGowan (120), Evan Stokes (126), Brent Carr (132), Riante Demmons (138), Blake Beasley (145), Drey Bonner (152), Cameron Butler (160), Justin Cravey (170), Spenser Dacus (195), Marshall Archord (220), Joseph Horne (285).
Class 3A
Saturday
At Bremen
Central: Caleb Muhammed (106), Javon Pitts (120), Cameron Thompson (126), Shauille Wilson (132), Kendarius Murphy (145), Zavier Darden (160), Fuquan Connor (195), Javis Johnson (285).
Rutland: Tyrell Davis (113), Daniel Taylor (126), Jared Harnist (170), Dquavious Woods (220).
Westside: Joseph Johnson (160), Tavores Pearson (182), Savion Knowlton (195).
Class 2A
Saturday
At Toombs County
Dodge County: Christian Gruaberger (138), Tyler McDonald 9145), Jerrod Cannon (160), Tyler Montford (170), Cameron McCloud (195).
Dublin: Cameron Mack (126), Dejuan Blackshear (132), Kendric Oliver (138), Diablo Godfrey (152), Lavadrick Turner (195).
East Laurens: Aaron Pierce (120), Cameron Simpson (126), Ashton Hall (152), Logan Flemming (170), Zyshonne Holliman (182), Christian Brantley (220), Peyton Brinson (285).
Lamar County: Eric Cornell (106), Timothy Garrett (120), Dylan Edison (126), Conner Edison (132), Zackery Ferguson (220), Cedric Dumas (285).
Monticello: Noah Fabuli (113), Niall Alhusi (120), Maximillian Hess (170).
Northeast: Lamarkicus Pounds (145), Johnathon Kimble (160), Zacharie Pryor-Hicks (182).
Southwest: David Ramirez (113), Anthony Trim (160).
Washington County: Kyandre Walls (182), Dearion Monroe (195), Jalen Mathis (220).
Class 1A
Saturday
At Holy Innocents
Crawford County: Sean McDonnell (126), Matthew Barajas (132).
FPD: Alan Carlton (170), Denson Martin (195), Seth Wilson (220).
GMC: Nick Weldon (138), Will McCue (145), Wesley Hines (152), Davis Isley (160).
Mount de Sales: Roman Vadini (106), Jackson Schofield (113), Christian Sims (120), Michael Garcia (126), Charlie Bish (138), Will Gordon (145), Parker Pierce (160), Noah Cunard (170), Dylan Mixon (182), Adam Muth (220), Dylan Gattie (285).
Tattnall Square: Kyle Johnson (126), Christian Rodgers (220).
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