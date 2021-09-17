Other Sports
Friday’s Scores
PREP FOOTBALL=
Akr. Coventry 50, Akr. Springfield 8
Akr. Manchester 35, Loudonville 7
Alliance 27, Salem 21, OT
Antwerp 27, Sherwood Fairview 8
Arcadia 33, N. Baltimore 26, OT
Archbold 41, Liberty Center 7
Arlington 61, Vanlue 18
Ashland 35, Mt. Vernon 17
Ashland Crestview 37, Monroeville 0
Ashville Teays Valley 38, Baltimore Liberty Union 13
Attica Seneca E. 41, Bucyrus 21
Aurora 63, Cuyahoga Falls 0
Austintown Fitch 42, Youngs. Mooney 7
Avon 48, Elyria 6
Bainbridge Paint Valley 38, Frankfort Adena 8
Barberton 28, Medina Highland 21
Barnesville 40, Hannibal River 21
Bay Village Bay 21, Westlake 7
Bellevue 49, Tol. Start 14
Bellville Clear Fork 41, Caledonia River Valley 13
Belmont Union Local 42, Sarahsville Shenandoah 20
Berea-Midpark 23, Avon Lake 17
Berlin Center Western Reserve 34, Atwater Waterloo 8
Beverly Ft. Frye 33, Vincent Warren 7
Bishop Hartley 34, Norwalk 21
Blanchester 28, Goshen 0
Bloom-Carroll 34, Amanda-Clearcreek 7
Brookville 42, Carlisle 0
Brunswick 38, Euclid 18
Bryan 23, Delta 21
Bucyrus Wynford 70, New Washington Buckeye Cent. 8
Byesville Meadowbrook 42, Warsaw River View 34
Caldwell 29, Reedsville Eastern 27
Can. McKinley 34, Green 14
Canal Fulton Northwest 45, Massillon Tuslaw 7
Canal Winchester 68, Cols. Franklin Hts. 0
Canfield 35, Youngs. Chaney High School 6
Canfield S. Range 42, Poland Seminary 34
Casstown Miami E. 28, Sidney Lehman 23
Centerville 38, Clayton Northmont 0
Chagrin Falls 34, Orange 0
Chardon 41, Mayfield 7
Chillicothe 23, Logan 21
Cin. Anderson 51, Lebanon 26
Cin. La Salle 28, Lou. DuPont Manual, Ky. 24
Cin. McNicholas 31, St. Bernard Roger Bacon 6
Cin. Mt. Healthy 26, Bishop Fenwick 7
Cin. Princeton 28, Fairfield 27
Cin. Summit Country Day 65, Day. Meadowdale 26
Cin. Turpin 41, Morrow Little Miami 23
Cin. Woodward 40, Cin. Clark Montessori 14
Cin. Wyoming 24, Reading 14
Circleville Logan Elm 21, Circleville 0
Clarksville Clinton-Massie 42, Harrison 10
Clay-Battelle, W.Va. 50, Beallsville 18
Cle. Hts. 56, Lorain 0
Clyde 48, Tol. Scott 6
Coldwater 21, Delphos St. John's 14
Cols. Africentric 50, Cols. Walnut Ridge 13
Cols. Upper Arlington 31, Grove City Cent. Crossing 0
Columbia Station Columbia 42, Sheffield Brookside 6
Columbus Grove 34, Harrod Allen E. 7
Convoy Crestview 31, Delphos Jefferson 28
Copley 30, Kent Roosevelt 12
Covington 26, Tipp City Bethel 21
Creston Norwayne 42, Jeromesville Hillsdale 7
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 40, Cols. St. Charles 0
Cuyahoga Hts. 35, Garfield Hts. Trinity 6
Dalton 35, Apple Creek Waynedale 7
Day. Northridge 28, DeGraff Riverside 10
Defiance 47, Kenton 14
Defiance Ayersville 48, Hicksville 6
Defiance Tinora 35, Haviland Wayne Trace 0
Delaware Olentangy Berlin 42, Lancaster 14
Dover 24, Steubenville 7
Doylestown Chippewa 21, Smithville 14
Dresden Tri-Valley 48, New Lexington 6
Dublin Coffman 40, Groveport-Madison 21
Dublin Jerome 35, Grove City 7
Eaton 35, Waynesville 7
Edon 52, Whiteford, Mich. 32
Elida 42, Celina 21
Findlay Liberty-Benton 62, Cory-Rawson 0
Fremont Ross 41, Tol. St. Francis 38
Gahanna Cols. Academy 28, Bishop Ready 14
Gahanna Lincoln 17, Hilliard Darby 14
Galion Northmor 14, Danville 7
Garrettsville Garfield 49, Newton Falls 7
Gates Mills Hawken 34, Cadiz Harrison Cent. 27
Gibsonburg 44, Northwood 18
Girard 31, Cortland Lakeview 14
Grafton Midview 45, Amherst Steele 7
Granville 47, Johnstown 16
Greenfield McClain 48, Cin. Shroder 6
Hamler Patrick Henry 31, Metamora Evergreen 0
Hanoverton United 33, Leetonia 0
Hickory, Pa. 41, Conneaut 8
Hilliard Davidson 40, Thomas Worthington 7
Hillsboro 51, Batavia Clermont NE 13
Huber Hts. Wayne 34, Miamisburg 20
Hudson 42, Wadsworth 20
Independence 42, Burton Berkshire 12
Ironton 36, S. Point 0
Jackson 21, Wheelersburg 20, OT
Kettering Alter 30, Cin. NW 28
Kirtland 37, Geneva 7
LaGrange Keystone 21, Wellington 3
Leavittsburg LaBrae 55, Warren Champion 21
Leipsic 34, Spencerville 21
Lewis Center Olentangy 31, Reynoldsburg 30
Lewistown Indian Lake 35, Bellefontaine 19
Liberty Twp. Lakota E. 33, Mason 27
Lima Perry 26, Dola Hardin Northern 6
Lima Sr. 28, Oregon Clay 13
Lisbon Beaver 27, Richmond Edison 21
London 35, St. Paris Graham 6
Lou. St. Xavier, Ky. 31, Cin. Elder 21
Lowellville 41, N. Jackson Jackson-Milton 7
Lucasville Valley 42, McDermott Scioto NW 18
Lyndhurst Brush 34, Akr. North 0
Madonna, W.Va. 14, Vienna Mathews 6
Maple Hts. 46, Garfield Hts. 6
Maria Stein Marion Local 56, Minster 14
Marietta 34, Ripley, W.Va. 14
Marion Harding 24, Galion 15
Martins Ferry 38, Weir, W.Va. 7
Marysville 34, Galloway Westland 6
Massillon Jackson 56, Massillon Perry 30
McArthur Vinton County 50, Athens 21
McDonald 41, Sebring McKinley 26
McGuffey Upper Scioto Valley 42, Crestline 8
Mechanicsburg 35, Jamestown Greeneview 10
Medina 48, Strongsville 13
Medina Buckeye 22, Parma Hts. Valley Forge 18
Mentor 41, Clarkson, Ontario 19
Middlefield Cardinal 27, Painesville Harvey 21
Milan Edison 49, Tol. Woodward 0
Milan, Ind. 39, Hamilton New Miami 6
Milford 42, Loveland 28
Milford Center Fairbanks 47, London Madison Plains 0
Millbury Lake 41, Elmore Woodmore 6
Millersburg W. Holmes 40, Mansfield Madison 7
Milton-Union 29, Troy Christian 9
Mogadore 41, Louisville Aquinas 7
Monroe 49, Day. Oakwood 21
Mt. Orab Western Brown 63, Washington C.H. Miami Trace 21
N. Can. Hoover 35, Can. Glenoak 0
N. Olmsted 45, Fairview 0
N. Royalton 34, Akr. East 7
Navarre Fairless 40, Orrville 7
New Albany 77, Newark 0
New Bremen 48, Anna 13
New Carlisle Tecumseh 17, Bellefontaine Benjamin Logan 6
New Madison Tri-Village 21, Ansonia 7
New Middletown Spring. 55, Mineral Ridge 7
New Philadelphia 30, Can. Cent. Cath. 20
New Richmond 49, Norwood 19
Newark Cath. 49, Pataskala Licking Hts. 28
Newark Licking Valley 55, Johnstown Northridge 7
Norton 14, Peninsula Woodridge 7
Oak Harbor 50, Tol. Bowsher 15
Olmsted Falls 49, N. Ridgeville 19
Ontario 49, Hebron Lakewood 19
Ottawa-Glandorf 35, Lima Bath 0
Oxford Talawanda 7, Day. Carroll 0
Pemberville Eastwood 33, Genoa Area 0
Perry 36, Ashtabula Lakeside 16
Perrysburg 28, Napoleon 0
Philo 45, Crooksville 0
Pickerington Cent. 38, Hilliard Bradley 21
Piqua 42, Sidney 7
Plain City Jonathan Alder 42, Richwood N. Union 13
Pomeroy Meigs 27, Bidwell River Valley 6
Port Clinton 44, Tol. Rogers 6
Portsmouth W. 29, Cols. KIPP 20
Powell Olentangy Liberty 34, Westerville Cent. 3
Ravenna SE 14, Rootstown 7
Rocky River 21, Elyria Cath. 20
Rocky River Lutheran W. 57, Vermilion 7
Rossford 42, Fostoria 14
STVM 43, Sandusky 9
Salineville Southern 48, Columbiana 12
Shadyside 33, Wheeling Central, W.Va. 21
Sharpsville, Pa. 28, Jefferson Area 21
Shelby 49, Marion Pleasant 14
Sparta Highland 17, Centerburg 7
Spring. Greenon 48, N. Lewisburg Triad 14
Spring. Kenton Ridge 55, Urbana 14
Spring. NE 39, S. Charleston SE 10
Spring. Shawnee 49, Spring. NW 20
Springboro 15, Kettering Fairmont 14
Springfield 42, Beavercreek 0
St. Henry 35, Rockford Parkway 0
St. Marys Memorial 21, Van Wert 14
Stow-Munroe Falls 25, Brecksville-Broadview Hts. 17
Streetsboro 41, Ravenna 17
Sugar Grove Berne Union 57, Beaver Eastern 0
Sugarcreek Garaway 30, Malvern 7
Sunbury Big Walnut 38, Westerville S. 7
Thornville Sheridan 38, McConnelsville Morgan 27
Tiffin Columbian 40, Mansfield Sr. 27
Tipp City Tippecanoe 50, Riverside Stebbins 24
Tol. Cent. Cath. 38, Tol. St. John's 0
Tol. Christian 48, Stryker 16
Tol. Ottawa Hills 49, W. Unity Hilltop 0
Tol. Whitmer 40, Findlay 6
Trenton Edgewood 42, Wilmington 7
Troy 55, Fairborn 0
Uniontown Lake 38, Louisville 7
Van Buren 26, Mt. Blanchard Riverdale 0
Vandalia Butler 27, W. Carrollton 0
Versailles 35, Ft. Recovery 12
W. Alexandria Twin Valley S. 46, Union City Mississinawa Valley 12
W. Chester Lakota W. 49, Hamilton 13
W. Jefferson 47, Spring. Cath. Cent. 27
W. Lafayette Ridgewood 25, E. Can. 19
W. Liberty-Salem 37, Cedarville 7
Wapakoneta 21, Lima Shawnee 7
Wauseon 41, Swanton 7
Waverly 35, Portsmouth 34
Waynesfield-Goshen 56, Marion Elgin 28
Wellston 33, Albany Alexander 14
Westerville N. 42, Delaware Hayes 7
Whitehouse Anthony Wayne 48, Sylvania Southview 0
Williamsburg 44, Lockland 12
Willoughby S. 38, Eastlake North 7
Wooster 38, Lexington 14
Wooster Triway 33, Cuyahoga Falls CVCA 0
Worthington Kilbourne 36, Dublin Scioto 7
Xenia 21, Greenville 14
Youngs. Boardman 62, Youngs. East 14
Youngs. Valley Christian 28, Lisbon David Anderson 19
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Bedford vs. Shaker Hts., ppd.
Cle. VASJ vs. Cle. Cent. Cath., ppd.
Mantua Crestwood vs. Beachwood, ppd.
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